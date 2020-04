Les maires de Guyane et des maires de Martinique refusent la réouverture des écoles le 11 mai

Paris, France | AFP | jeudi 30/04/2020 - Les maires de Guyane ont annoncé, dans une motion obtenue jeudi par l'AFP, qu'ils ne rouvriraient pas les écoles le 11 mai, tout comme une partie des maires de Martinique.



Les Outre-mer restent pour l'instant moins touchés par le coronavirus que la métropole, mais ils sont en décalage par rapport au reste de la France et craignent une montée en puissance de l'épidémie, alors que leurs capacités sanitaires sont limitées.



Dans leur motion, les 22 maires de Guyane estiment que "les conditions et les garanties sanitaires nécessaires ne sont pas réunies pour une réouverture des écoles à partir du 11 mai", au vu notamment des "réalités du territoire guyanais", du "manque de moyens de protection (masques, gants, gels hydrolique, etc.)", des "conditions d'accueil physiques et spatiales", ou encore de "l'insuffisance des moyens humains pour assurer en toute sécurité la pause méridienne, la restauration scolaire et les activités périscolaires".



En Martinique, au moins la moitié des 34 maires de l'île a également fait le choix de ne pas rouvrir les classes le 11 mai, à l'issue d'une réunion par visioconférence de l'association des maires.



"Les écoles ne vont pas ouvrir sauf pour certaines communes qui avaient pris en charge la garde des enfants du personnel soignant, à Schoelcher, Saint-Luce et Case Pilote, et qui vont poursuivre là-dessus", a expliqué à l'AFP Maurice Bonté, président de l'association des maires de Martinique.



Quelques maires n'étaient pas présents à cette réunion, comme celui de Fort-de-France, qui ne s'est pas encore prononcé.



Les présidents des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (fusion des anciens départements et regions, NDLR), s'étaient déjà chacun prononcé contre la réouverture des collèges et des lycées, dont ils ont la charge.