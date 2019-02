Les lions ont dansé pour l'ouverture de l'année du Cochon de terre

C'était au tour après des célèbres lions et de leurs danses d'entrée en scène aux sons des pétards, des tambours et des cymbales. Selon une légende chinoise, le lion qui est à la fois un symbole de force, de courage et de sagesse, chasserait également les mauvais esprits grâce à son rugissement. Il est par ailleurs d'usage de remettre une petite enveloppe rouge contenant de l'argent aux fauves pour attirer sur sa personne et sa famille prospérité et chance pour l'année à venir.



Les lions se sont ensuite rendus dans les commerces de la place qui souhaitaient les accueillir. Le procédé est simple : Ils entrent dans le local commercial, et s'en vont "renifler" partout pour dénicher les mauvais esprits, et les chasser de l'établissement. Des pétards sont également tirés dans le local, et les résidus ne sont balayés que le lendemain du passage des lions.



Isabelle est marchande de fleur au marché de Papeete, et elle accueille depuis plusieurs années les lions sur son espace de vente. "Je commence à croire qu'ils me portent vraiment bonheur parce que j'ai toujours ma petite affaire, et elle marche bien", sourit-elle. Les danses ont ainsi duré une bonne partie de la matinée dans la capitale.



Mais les festivités du Nouvel An chinois ne s'arrêtent pas là (lire encadré). Elles se poursuivent dès vendredi soir du côté de la salle de l'association Philanthropique chinoise, où un dîner dansant sera organisé. "Xin Nian Kuay Lo !"