Nouvel An chinois : la tradition de la danse du Lion

PAPEETE, le 5 février 2019. Rendez-vous est donné ce mardi matin pour la danse du Lion, à Papeete, qui apportera chance et prospérité pour l'année du Cochon de Terre. Celle-ci s'annonce comme une année « assez positive, constructive », « où il faudra faire des économies et beaucoup travailler pour un avoir un résultat en fin d’année » annonce Richard Chenoux, président de l’association Si Ni Tong.





Les festivités du Nouvel An chinois ont débuté dès hier soir. Il est de tradition dans la communauté chinoise de se purifier dans un bain de feuilles de pamplemousse, infusées préalablement durant une dizaine de minutes,

On rentre ainsi dans la nouvelle année en étant purs. Les familles se sont ensuite retrouvées autour d'un dîner impérial. Sur les tables, rondes selon la tradition chinoise, avaient été préparés des plats représentant la richesse, la prospérité et la chance. « Cette unité renforce les liens,la bonne chance, la paix, la sérénité dans l’ensemble de la famille », s ouligne Richard Chenoux, président de Si Ni Tong.



Pour terminer le repas, il y avait un Nian Gao, un gâteau de riz confectionné à partir de riz glutineux. Le gâteau du Nouvel An n'est pas seulement un encas délicieux, mais il porte aussi des mots portant chance car le mot "gao" sonne comme "haut" en chinois ou « grandir ».



Le rendez-vous était ensuite donné à 23 heures au temple Kanti pour demander la protection du dieu, allumer ses premières bougies et ses premiers encens et faire ses premiers vœux pour la nouvelle année. Une prière taoïste a ouvert les portes du ciel et l’année du Cochon de Terre. Celle-ci s'annonce comme une année « assez positive, constructive », « où il faudra faire des économies et beaucoup travailler pour un avoir un résultat en fin d’année » annonce Richard Chenoux, président de l’association Si Ni Tong.



Les membres de Si Ni Tong, qui regroupe dix associations chinoises, se rendront de nouveau au temple Kanti à 6h30 ce matin. « Ensuite, on viendra à 8 h 30 au siège de l'association à Papeete où il y aura la danse du Lion pour ouvrir le jour de l'An chinois et chasser les mauvais esprits » , précise Richard Chenoux.



Très vivante, la danse du Lion est un spectacle fascinant. Elle réunit à la fois l'art, le spectacle, la tradition chinoise, mais aussi le kung-fu car les positions de la danse du Lion sont aussi des positions de bases de cet art martial traditionnel. Le dress-code pour la matinée est le rouge, symbole de bonheur et de chance. Il est également d’usage de remettre une petite enveloppe rouge aux lions. Dans chaque enveloppe, une somme d'argent doit y être glissée. Le lion, à la fois un symbole de force, de courage et de sagesse, chasse les mauvais esprits en rugissant. « La légende dit qu’il y avait un fauve qui, avec son odeur un peu spéciale, arrivait à chasser les mauvais esprits, qui venaient manger les hommes », explique Richard Chenoux . « La danse du Lion c’est aussi la fête et la joie avec les tambours et les cymbales. »