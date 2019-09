Les journées du patrimoine au musée de Tahiti en accès libre

PAPEETE, le 16 septembre 2019 - Le Musée de Tahiti et des îles organise chaque année les journées européennes du patrimoine pour sensibiliser le public aux trésors de son territoire. À cette occasion, des activités ouvertes à tous, permettent de mieux connaître la richesse faunistique, floristique, culturelle et environnementale de la Polynésie.



Le patrimoine est un bien reçu par héritage de ses ascendants. Il peut être individuel, familial, collectif. La Polynésie a un patrimoine, il est faunistique, floristique, culturel, environnemental. Il est là depuis des générations.



Le Musée de Tahiti et des îles organise les journées européennes du patrimoine pour " sensibiliser le public à la richesse de ce patrimoine ". Elles auront lieu ce week-end dans les jardins de l’établissement. Elles sont ouvertes à tous et gratuites.



Des activités sont prévues, elles seront animées par les équipes du musée et des associations partenaires : Arioi, Manu, Mata Tohora, l’association des auteurs et illustrateurs Taparau, l’association des amis du musée et l’association du Fifo.



Il y aura par exemple des ateliers arts plastiques, contes et illustrations, sculpture, tressage pō’ara en ‘auti, confection d’un mātiti ou bien une animation ‘ori Tahiti. Des conférences sur la canne à sucre ou les cétacés sont annoncées.



Le jeu de l’oie du patrimoine, réservé normalement aux scolaires sera accessible au public. Ce jeu de l’oie a été réalisé sur la dalle qui est à l’arrière du musée. Il compte 31 cases pensées et dessinées par des grapheurs du territoire (HTZ, Cronos, Abuze, Rival). À chaque case correspondent des questions en lien avec des pièces du musée ou sur la faune et la flore du fenua.



Des visites guidées de l’exposition Tupuna Transit seront proposées. Les journées du patrimoine donnent aussi l’occasion de découvrir la visite de Tupuna Transit sur audio guides, téléchargeables depuis en smartphone, en version française, anglais, mais également en japonais et en reo tahiti.



Les équipes du musée ouvriront par ailleurs les réserves et proposeront une visite de l’herbier qui vient de réouvrir. Pour ces deux tours seuls les enfants au-dessus de 10 ans, accompagnés par un adulte, seront acceptés.



Pour Miriama Bono, toutes les animations sont pensées dans un souci d'évolution du Musée de Tahiti et des îles. Le nouvel établissement ira au-delà de la seule exposition de pièces de collection.