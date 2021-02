Les infirmiers retrouvent leurs bourses

Le ministre de la Santé Jacques Raynal a précisé qu'il n'est pas "en responsabilité directe de l'école d'infirmière". Mais il a regretté que ces élèves aient été avertis tardivement de la suppression de leur bourse. “Cela pose problème, il y a eu un défaut d'information préalable. Je me suis engagé à ce que les bourses pour ces 17 élèves infirmiers puissent être remises en route” lors d'un prochain collectif budgétaire.



Il a rappelé que d'ici deux à trois ans, l'Institut Mathilde Frébault fermera ses portes pour une rénovation totale du bâtiment et deviendra ensuite un institut de formations aux professions sanitaires et sociales.



L'occasion pour le ministre de faire état des remontées des cadres qui ont reçus dans leur service certains élèves stagiaires qui “pouvaient avoir des gestes pas tout à fait adaptés (...). C'est vrai qu'au niveau de la formation, on a des progrès à faire à l'Institut". Des lacunes, selon lui, qui peuvent-être dûes à "un manque de surveillance ou une négligence, on n'a pas bien regardé si le geste que faisait l'élève infirmier était de bonne qualité, en rapport avec les normes. Et c'est vrai que le constat nous a amené à aller plus vite sur la fermeture pour mieux repartir”.



Jacques Raynal a annoncé la possibilité de la mise en place de convention avec des organismes habilités à faire de la formation pour s'assurer que les élèves infirmiers “sortent de l'Institut de formation avec un bagage suffisant pour pouvoir soigner correctement les personnes notamment lorsqu'on les projette dans les structures de soin qui sont éloignées de Papeete"