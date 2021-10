Les indicateurs épidémiques encore à la baisse

Tahiti, le 14 octobre 2021 - Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, la plateforme Covid du Pays note une nouvelle baisse de l'ensemble des indicateurs au fenua. Le nombre de nouvelles hospitalisations décroit et à l'hôpital de Moorea on ne recense plus aucune hospitalisation en filière Covid depuis dix jours. Et du côté de la vaccination, la plateforme note une "couverture vaccinale en lente augmentation et Encore insuffisante chez les moins de 60 ans."



La lente décrue de l'épidémie de Covid-19 se poursuit au fenua. Dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, communiqué ce jeudi, la plateforme Covid du Pays note une "nouvelle baisse de la l'ensemble des indicateurs". Le nombre de nouvelles hospitalisations est passé de 25 à 19 entre fin septembre et début octobre. Ainsi entre le 4 et 10 octobre, 13 nouveaux patients ont été admis au CHPF et six à l'hôpital de Uturoa.



À Moorea, plus aucune hospitalisation en filière Covid n'est à signaler depuis dix jours. Par ailleurs, le nombre total de patients en cours d’hospitalisation continue également à décroître, avec 56 patients hospitalisés, dont 18 en service de réanimation. Néanmoins, le taux d'occupation en réanimation reste encore élevé.



La majorité des nouveaux cas détectés aux Australes



Sur le nombre de nouveaux cas confirmés entre le 4 et le 10 octobre, la plateforme indique que la majorité sont localisés aux Australes, avec 35 nouveaux cas détectés en une semaine. À Tahiti et Moorea, ce nombre s'élevait à 22 et aux Îles Sous-le-Vent on recensait 18 nouveaux cas. "Le nombre de nouveaux cas est en diminution dans tous les archipels sauf aux Australes, où l’on observe toujours des clusters familiaux", note la plateforme Covid. Le taux d'incidence est par ailleurs estimé, pour l'ensemble du fenua, à 29 pour 100 000 habitants, alors qu'aux Australes ce taux s'élève à 500 pour 100 000 habitants.



Du côté de la vaccination, la plateforme note une "couverture vaccinale en lente augmentation et encore insuffisante chez les moins de 60 ans." Depuis le début de la campagne de vaccination, en janvier dernier, 260 772 doses ont été administrées, dont 2 854 la semaine passée. Un schéma vaccinal complet a été reçu chez 52,6% de la population totale, 63,9% des plus de 12 ans et 90,6% des plus de 60 ans.