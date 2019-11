Les îles invitées à rapatrier leurs déchets spéciaux

Tahiti, le 21 novembre 2019 - La Direction de l'environnement (Diren) encourage les îles éloignées à rapatrier leurs déchets spéciaux vers Tahiti.



Depuis 2013, la Direction de l'environnement (Diren) prend en charge le rapatriement vers Tahiti et le traitement des piles, batteries et huiles usées des îles de Polynésie française. Des détritus considérés comme des déchets ménagers spéciaux (DMS).

Au cours des trois premiers trimestres de l'année 2019, 10 îles ont pu bénéficier du rapatriement et du traitement de leurs DMS, à savoir Raiatea, Huahine, Bora Bora, Niau, Puka Puka, Marokau, Napuka, Nuku Hiva, Rimatara et Tubuai.



Quinze communes, ou communes associées, ont depuis déclaré les quantités de DMS collectés sur leur île. Parmi elles, Hiva Oa et Raiatea, dont les déchets dangereux devront être rapatriés vers Tahiti avant la fin de l'année.



Un marché à bons de commande, officialisé à la mi-octobre, cadre les prestations suivantes : transports des conditionnements (maritime et routier), location et mise à disposition des conditionnements dédiés aux communes, traitement des piles, batteries et huiles usagées, dans des filières de traitement autorisées, et destruction des conditionnements endommagés.



En 2018, 137 tonnes de déchets ménagers spéciaux ont été rapatriées et traitées depuis 21 îles. Sur ce volume, 111 tonnes de batteries, 2 tonnes de piles et 24 tonnes d'huiles usées. Le ministère en charge de l'Environnement encourage les autres îles à suivre cet exemple et à se rapprocher de la Diren afin de déclarer leur gisement de déchets ménagers spéciaux.