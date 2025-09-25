

Les îles de la Société bientôt en 11K sur Google Street View

Tahiti, le 15 octobre 2025 - Du 15 au 22 novembre prochains, une équipe d'experts arpentera les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora et Raiatea afin de capturer des images “d'une qualité inégalée”. Une captation en ultra-haute définition qui fait suite à une première campagne, réalisée en 2019 pour le compte du géant américain Google Street View, au succès retentissant : 150 millions de vues cumulées. Une aubaine pour la promotion du pays selon Christophe Courcaud, en charge du projet.



Six ans après sa première captation d'images à 360° du tour de l'île de Tahiti, Christophe Courcaud, certifié et reconnu en tant que “Google photographer”, revient du 15 au 22 novembre prochains afin d'actualiser ses images prises pour l’application Google Street View. Une nouvelle mission qui, cette fois-ci, a pour ambition de cartographier et photographier les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora et Raiatea, grâce à des outils technologiques dernier cri : “Alors que les premières images avaient été réalisées en qualité 8K [33 mégapixels, NDLR], cette nouvelle campagne de 2025 représente un bond technologique majeur”, soutient Christophe Courcaud. “Grâce à une caméra de toute dernière génération, les nouvelles prises de vues seront réalisées en qualité 11K [71 mégapixels, NDLR] à 360°. Cette ultra-haute définition offrira un niveau de détails, de clarté et de richesses des couleurs spectaculaire, permettant une immersion encore plus réaliste et fidèle à la beauté éblouissante des paysages polynésiens.”



Une avancée non négligeable selon l'intéressé qui affirme : “Depuis leur publication en 2019, les images Street View de la Polynésie française ont enregistré un succès retentissant avec plus de 150 millions de vues cumulées, soit une moyenne stupéfiante de 70 000 vues chaque jour. Ce chiffre témoigne de l'intérêt constant et l'appétit insatiable des voyageurs, des curieux et des expatriés pour découvrir et explorer virtuellement ces îles paradisiaques.”



Et le consultant Google va même plus loin, allant jusqu’à évoquer un impact profond sur l'attractivité et le développement de la Polynésie française : “Une destination est un organisme vivant qui évolue. La mise à jour de ces données visuelles après six ans est cruciale et génère des retombées positives à tous les niveaux.” Selon lui, ces données influencent directement les potentiels touristes, d'où qu'ils soient dans le monde. “Les nouvelles images reflèteront les infrastructures récentes et l'état actuel des sites. C'est l'assurance pour le touriste de planifier son voyage sur une base fiable, ce qui renforce la confiance et accélère la réservation.” Et toujours selon Christophe Courcaud, un visiteur pourra choisir son bungalow en visualisant sa vue, vérifier l'accessibilité d'une plage pour sa famille, ou encore repérer le club de plongée le plus proche de sa pension. “C'est un outil d'aide à la décision sans équivalent”, assure-t-il.

