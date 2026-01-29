

Les horaires des élections municipales

Tahiti le 22 février 2026. Un arrêté du haut-commissaire a été pris le 18 février fixant les horaires des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars. Certaines communes fermeront leurs bureaux de vote à 19 ou 20h. D'autres les ouvriront plus tôt. La liste à découvrir ici.



Les deux tours des municipales 2026 se dérouleront les 15 et 22 mars prochain. Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h (heure légale locale) dans l’ensemble des communes de Polynésie française.



Cependant, plusieurs communes ont demandé des aménagements. Ainsi, si les bureaux seront tous ouverts dès 8 heures, il seront fermés à des heures différentes pour certaines d’entre elles.



Aux Îles du Vent, Arue, Hitia’a o te ra, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Taiarapu-Est et Taiarapu Ouest fermeront à 19h, Faa’a fermera à 20h.

Aux Îles Sous-le-Vent, Taputapuatea et Uturoa fermeront à 19 heures. Bora Bora fermera à 20h.



Aux Australes, toutes les communes fermeront à 18h, sauf Rurutu qui fermera à 19h.



Aux Marquises, les élections débuteront à 7h30 pour se terminer à 18h.



Enfin, aux Tuamotu-Gambier, l’élection débutera à 7h du matin pour se terminer à 19h.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 22 Février 2026 à 10:50




