Les hauteurs de Miri touchées par un incendie

Tahiti, le 27 juin 2022 - Un incendie s’est déclaré lundi en fin d’après-midi sur les hauteurs de Miri à Punaauia et ne présente pas de danger pour les habitations les plus proches, selon la mairie de Punaauia.



Un incendie dont la cause demeurait encore inconnue, lundi soir, s’est déclaré en fin d’après-midi sur les hauteurs du lotissement Miri, à Punaauia, à une distance de plusieurs centaines de mètres des premières habitations de cette résidence. Les pompiers de Punaauia ont été alertés à 17 heures. Ils n’ont pu se rendre jusqu’au lieu du sinistre, celui-ci étant inaccessible par la terre avec les équipements d’intervention. L’équipe de cinq soldats du feu mobilisée sur ce sinistre s’est bornée dans la soirée et pendant toute la nuit à surveiller la progression de l’incendie, dans un contexte de vent faible avec un feu ne présentant aucun risque pour les habitations et qui avait tendance à progresser vers le fond de la vallée, selon les informations recueillies sur place par la mairie de Punaauia.



L’hélicoptère interarmées Dauphin étant indisponible lundi, aucune intervention n’a pu être programmée par les airs. Des opérations de largage pourraient avoir lieu dans la matinée de mardi, si nécessaire.