Les gros bras du Paea Powerlifting en force à Moorea

Tahiti, le 10 mai 2021 - Une compétition de marathon de développé couché a eu lieu samedi dernier à la salle omnisports de Paopao. Une totalité de 15 équipes, représentant cinq clubs de Tahiti et de Moorea, se sont affrontées dans cinq catégories différentes. Le club de Paea Powerlifting rafle les titres dans les catégories de la charge à porter de 60 kilos, de 80 kilos, 100 kilos et Open (hommes pesant plus de 130 kilos). Et Tahiti Gym sort vainqueur dans la catégorie Master.



Le club de My Gym Moorea, en partenariat avec la Fédération polynésienne de force, d’haltérophilie de musculation et disciplines associées, a organisé, samedi, une compétition de marathon de développé couché dans la salle omnisport de Paopao. Une totalité de 15 équipes masculines, qui représentaient cinq clubs de Tahiti et de Moorea (Nahiti no Arue, Paea Powerlifting, Tahiti Iti Gym, My Gym Moorea, Tohiea Extreme Force), ont participé à cet événement sportif, soit 45 licenciés de la fédération.



Ces équipes étaient réparties dans cinq catégories différentes selon la charge à porter et le poids des participants : La catégorie de la charge de 60 kilos (pour les hommes pesant moins de 80 Kilos), la charge de 80 kilos (pour hommes de moins de 100 kilos), la charge de 100 kilos (hommes de moins de 130 kilos) et enfin les catégories Open (charge de 100 kilos pour hommes de plus de 130 kilos) et Master (charge à porter de 100 kilos pour les hommes de plus de 40 ans). L’équipe gagnante étant celle qui réalisait le plus de répétitions de développé couché en 30 minutes.



Et on a assisté à une véritable razzia du club Paea Powerlifting qui s'est imposé dans quatre catégories. Dans la catégorie de la charge de 60 kilos, c'est l'équipe de Salomon Norbert, Temehameha Herehau et Airima Marurai qui l'a emporté (917 répétitions). Pour la barre à 80 kilos, Pascal Mama, Tuterai Mendelson et Tunui Tahutini ont dominé les débats (994 répétitions). Pour la charge à 100 kilos et pour les compétiteurs pesant moins de 130 kilos, Timi Faura, Ruarei Tetuaroa et Kamahi Adams ont été les meilleurs (830 répétitions). Et Wallace Mo, Manuarii Descarpentrie et Eric Lao Ky Soi l'ont emporté en Open (1283 répétitions).



Seul le titre en Master a échappé aux gros bras de Paea. C'est l'équipe de Tahiti Iti Gym, composée de Franklin Urarii, Vatea Firuu et Andy Faremiro qui s'est imposée avec 574 répétitions.



À noter que des titres individuels ont été décernés aux athlètes ayant effectué le plus de répétition. C’est ainsi que sont sortis vainqueurs Salomon Norbert (60 kilos et 338 rep), Steeve Tumarai (80 kilos et 367 rep), Timi Faura (charge de 100 kilos/ poids de moins de 130 kilos et 296 rep), Maui Teraiiharoa (Open et 533 rep) et Flavio Tupakia (Master et 230 rep).