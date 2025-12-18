

Les grands enjeux de la zone maritime de la Polynésie française

Tahiti, le 8 janvier 2026 - Jeudi s’est tenue la Commission maritime mixte (CMM), coprésidée par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française.



S’appuyant sur les travaux de quatre groupes thématiques – surveillance et protection de l’environnement marin, surveillance et contrôle des pêches, sécurité en mer et loisirs nautiques et hydrographie – la Commission maritime mixte (CMM), réunie jeudi, a permis de dresser un état des lieux des grandes orientations et des actions arrêtées lors de la précédente CMM de mars 2024.



Depuis cette date, de nombreux faits marquants ont rythmé l’actualité maritime polynésienne, parmi lesquels les Jeux olympiques de l’été 2024, la célébration de l’Océan à l’occasion de la remise des premiers trophées Toa Reef de l’Ifrecor, mais aussi et surtout parce que 2025, année de la mer, a été consacrée à la préparation et à la tenue de la Conférence des Nations unies sur l’océan (Unoc) à Nice.



La CMM est également à mettre en perspective avec le comité d’orientation stratégique portuaire et maritime (Cosmer), une instance complémentaire qui participe à la définition des grandes orientations et du déploiement politique sur la zone maritime. Cette dynamique s’inscrit notamment dans la perspective de l’entrée en vigueur, le 17 janvier, du traité dit “BBNJ” (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) relatif à la préservation de la biodiversité en haute mer.



Outre les priorités essentielles fixées dans les domaines de la CMM, le haut-commissaire a rappelé deux autres enjeux fondamentaux pour la Polynésie française qui concernent directement le champ maritime : la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, notamment par voie de mer, et la préparation des Jeux du Pacifique 2027.



Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs, les représentants de l’État et du Pays ont rappelé qu’une coordination opérationnelle et une concertation permanente entre les directions et services concernés étaient indispensables de manière à générer des synergies et des résultats concrets.



Enfin, il a été rappelé que de nouveaux moyens maritimes seront affectés en Polynésie française en 2026, qui viendront renforcer cette ambition commune, avec notamment le déploiement de l’Escouade de réserve côtière de Polynésie de la Marine nationale, ainsi que des renforts au sein de l’Office français de la biodiversité et du Service de l’État des affaires maritimes.

