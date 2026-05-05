

Les grandes lignes de la maintenance nautique

Tahiti, le 19 mai 2026 - Les élèves de terminale CAP Maintenance nautique du lycée Taiarapu Nui ont finalisé la deuxième édition d’un guide dédié à l’entretien et à la réparation des moteurs marins. Un outil de référence à la fois technique et pédagogique, puisqu’il détaille une quarantaine de manipulations utiles dans le cadre de leur cursus et de leur futur métier.





Vidange de l’embase, contrôle du thermostat, dépose de l’axe du piston : voici un aperçu des opérations apprises par les élèves de CAP Maintenance nautique du lycée Taiarapu Nui de Taravao au cours de leur formation. Plus d’une quarantaine de manipulations sont détaillées dans un livret intitulé Entretien et réparation des moteurs marins, réalisé par les élèves de terminale dans la continuité du travail initié par leurs prédécesseurs de la filière Réparation et entretien des embarcations de plaisance (REEP) en 2023. Ce projet s’inscrit dans le cadre du “chef-d’œuvre”, une réalisation collective qui permet d’exprimer ses talents selon sa spécialité.



​Un outil technique et pédagogique

“Cette idée est venue des cours dispensés à l’atelier (actuellement fermé dans l’attente de travaux, NDLR) pour réunir en un seul document les interventions sur différents supports. C’est une mise en commun accessible aux élèves. C’est expliqué de manière simple et progressive, étape par étape avec des illustrations, des valeurs de réglage et une liste ordonnée d’algorithmes destinés au diagnostic. Ce n’est pas un livre qui se lit du début à la fin : c’est un outil pour guider les praticiens”, explique Ioane Goujon, professeur en génie mécanique et industriel. À ce titre, cet ouvrage technique et pédagogique dispose de plusieurs entrées avec un sommaire, un tableau d’entretien et des pannes présentées sous forme de graphiques renvoyant à plusieurs points de vérification.



Les élèves se sont réparti les différents sujets à traiter. Une douzaine d’entre eux étaient impliqués dans la rédaction, comme Temarii Opura. “J’ai travaillé sur le contrôle de l’étanchéité des cylindres. C’est une méthode qui permet de vérifier la chambre de combustion, ainsi que la culasse, les cylindres, les soupapes, etc. On est fier du résultat ! Ça va bien nous servir pour la suite”, confie-t-il, souhaitant s’engager dans la Marine nationale.



Pédagogique dans son élaboration, ce livret l’est aussi dans son usage puisqu’il se destine en priorité aux élèves de la filière Maintenance nautique, qui pourront le conserver à l’issue de leur cursus. Il peut également intéresser des professionnels du secteur, et plus largement le public concerné par la mécanique nautique. Tirée à une cinquantaine d’exemplaires, cette deuxième édition ne sera pas la dernière. “L’objectif, c’est que chaque nouvelle promotion d’élèves puisse en être dotée et on a pour projet de continuer à l’enrichir”, conclut Ioane Goujon. Une nouvelle édition augmentée serait envisagée sous deux ans, pourquoi pas dans le cadre d’une collaboration avec d’autres établissements.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 19 Mai 2026 à 14:34 | Lu 305 fois



