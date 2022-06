Les golfeuses conservent leur médaille de bronze

Tahiti, le 24 juin 2022 – A l'issue des quatre journées de compétition au golf, à Saipan, la sélection 100% féminine, composée de Rarau Taerea Pani, Flavia Reid Amaru, Laina Faraire et Diandra Mawhinney, a décroché la médaille de bronze au tournoi par équipe. En individuel, Taere Pani et Reid Amaru ont été les meilleures tahitiennes en se classant 8e ex-aequo.



La sélection tahitienne de golf se présentait aux Mini-Jeux de Saipan avec une équipe 100% féminine, emmenée notamment par les jeunes talents, Rarau Taerea Pani et Flavia Reid Amaru. Et à l'issue des quatre journées de compétition sur les greens des Îles Mariannes du nord, les Tahitiennes ont décroché, jeudi, une belle médaille de bronze par équipe. Elles conservent donc leur médaille acquise en 2019 aux Samoa.



En individuel, Flavia Reid Amaru était en tête du classement après deux journées avec notamment une belle carte de 75 rendue, mardi. Mais la jeune polynésienne a ensuite eu plus de mal, mercredi et jeudi et s'est finalement classée 8e, ex-aequo avec sa camarade de la sélection, Rarau Taerea Pani. Laina Faraire et Diandra Mawhinney de leurs côtés se sont classées respectivement 17e et 19e en individuel.