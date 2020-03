Les forces de l’ordre se mobilisent pour le confinement

Tahiti, le 21 mars 2020 – L’ensemble des forces de l’ordre, gendarmes, policiers et policiers municipaux sont mobilisés pour veiller au respect des consignes de confinement général en vigueur depuis ce samedi.



Les gendarmes, les policiers, ainsi que les policiers municipaux sont mobilisés pour veiller au respect des consignes de confinement de l’ensemble des habitants de la Polynésie française depuis l’annonce du confinement général en raison de la propagation du coronavirus sur le fenua. La mission prioritaire des forces de l’ordre et de veiller 24 heures sur 24 au strict respect des interdictions de circulation et de regroupement, avec pour objectif de préserver la population de la contamination par le coronavirus. À défaut, les forces de l’ordre appliqueront rigoureusement les sanctions financières et pénales prévues aux contrevenants. Selon nos informations, pour le moment, les contrôles se font « à titre préventif ». En revanche, il semblerait que d’ici les prochains jours, des amendes de 1re classe d’environ 4 800 Fcfp seront adressées aux contrevenants. Dans le cas où une personne est contrôlée plus d’une fois sans les documents nécessaires à ses déplacements, l’amende pourra être majorée pour atteindre « 16 000 Fcfp voire plus ».





Pour rappel, le Haut-Commissariat de la Polynésie a annoncé vendredi qu’à partir de minuit, il serait interdit de sortir sauf pour rejoindre son lieu de travail, pour s’approvisionner en nourriture et en médicaments, ou encore pour se faire soigner en veillant à se munir des attestations et des autorisations prévues et diffusées à cet effet. L’objectif des restrictions de la circulation est de répondre à l’évolution et à l’urgence de la situation sanitaire en mettant tout en œuvre pour empêcher de nouvelles contaminations. Le haut-commissariat rappelle que cette démarche sera « d’autant plus efficace que chacun respectera les règles ».