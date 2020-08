Les fonctionnaires stagiaires restent au fenua

La ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, est finalement revenue sur sa décision prise auparavant, concernant l'affectation des quatre fonctionnaires stagiaires en métropole. Elle avait effectivement assuré mardi : "Je n'ai pas de poste pour les garder en Polynésie". Rétropédalage vendredi, puisqu'au travers d'un communiqué, elle stipule que quatre lieux de stage ont été créés et que les crédits vont être pris sur "les moyens destinés au remplacement des enseignants absents".Elle précise ensuite que "ces établissements n'ont initialement pas besoin de ces heures et que cette opération engendre une réorganisation de leurs emplois du temps à quelques heures de la rentrée, ainsi qu'une surconsommation au détriment du remplacement des enseignants".Christelle Lehartel rappelle aussi que la priorité est donnée aux Polynésiens et non aux "professeurs extérieurs au fenua demandant une mise à disposition". Et que de facto, l'océanisation des cadres " fonctionne très bien depuis près d’une décennie" et que certaines disciplines "sont saturées", tout comme celles choisies par les quatre fonctionnaires stagiaires.