Quatre fonctionnaires sans stage au fenua

Contactée, la ministre de l'Education Christelle Lehartel a d'abord tenu à rappeler que ces quatre fonctionnaires stagiaires ont tous passé le concours externe : "ce sont des personnes qui sont issues du secteur privé et qui ont décidé de passer le concours, (…) malheureusement je n'ai pas de poste pour les garder en Polynésie". La ministre rappelle ensuite que le concours est national. "Ils savent qu'ils ne resteront pas forcément en Polynésie (…). On a tout fait pour garder un maximum de stagiaire". Selon la ministre, les branches qu'ont choisi ces quatre fonctionnaires stagiaires sont "des spécificités". "Ce sont des disciplines très professionnelles" pour lesquelles il y a, selon elle, très peu de postes au fenua. Elle assure que plus les années passent et plus les places dans certaines disciplines tout comme les mathématiques, ou l'anglais, vont devenir rares et chères. "La plupart des postes sont pourvus par des Polynésiens, c'est une bonne chose pour nous (…). Et plus ça va aller et plus ça va être compliqué, cela va être de plus en plus difficile et les candidats le savent".



Par contre, les candidats pour les postes de professeur de musique, mandarin et même d'arts plastiques se font rare, explique la ministre de l'Education. Christelle Lehartel annonce qu'elle devrait d'ailleurs recevoir le syndicaliste Snetaa-FO Maheanuu Routhier pour discuter avec lui de la situation de ces quatre fonctionnaires stagiaire.