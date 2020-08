Petite lueur d'espoir pour les stagiaires

Tahiti, le 5 août 2020 – Le syndicat Snetaa-FO a été reçu mercredi après-midi par la ministre de l'Education, Christelle Lehartel, pour évoquer la situation des quatre fonctionnaires stagiaires contraints de partir en métropole pour leur stage. Les chefs d'établissements vont être mis à contribution pour "trouver des solutions" pour tenter de les garder au fenua.



Le secrétaire général du Snetaa-Fo Maheanuu Routhier a été reçu mercredi en fin d'après-midi par la ministre de l'Education Christelle Lehartel, pour évoquer le départ imminent des quatre stagiaires en métropole et tenter de les affecter dans des établissements scolaires du fenua. A l'issue de la rencontre, le syndicaliste a expliqué que les quatre jeunes concernés devraient être reçus par la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE). "C'est déjà une bonne avancée (…). Au début, c'était non. On ne peut pas. Et là les lignes commencent à bouger", assure Maheanuu Routhier. Les chefs d'établissements seront également reçus pour "travailler avec eux pour trouver des solutions pour garder les stagiaires. On a fait des propositions mais maintenant la balle est dans le camp de la ministre et de son administration".

Le secrétaire général du Snetaa-Fo se dit même prêt à intervenir au niveau national pour l'ouverture de quatre postes au fenua. "Notre objectif c'est de garder les quatre lauréats (…). Après c'est une décision politique et elle est capable de la prendre", affirme Maheanuu Routhier. Une des solutions proposées par le syndicaliste est la réduction des heures supplémentaires. "C'est une charge de travail en plus (…) et ce n'est pas forcément efficace" ni à l'avantage des élèves, explique-t-il.