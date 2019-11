Les fonctionnaires d'Etat en grève le 5 décembre

Tahiti, le 29 novembre 2019 - L’intersyndicale des fonctionnaires d’Etat appelle à une grève générale des agents, ce jeudi 5 décembre, pour manifester contre le projet Delevoye de réforme des retraites.



Une journée de grève est organisée jeudi 5 décembre à l’appel de l’intersyndicale des fonctionnaires d’Etat en Polynésie française. Le mouvement prévoit d’être massivement suivi par les personnels enseignants, techniques, et administratifs de l’éducation, auxquels se joindront les agents des services de la justice, des douanes, du trésor public et du haut-commissariat.



Une marche est organisée de la place Vaiete jusqu’au haut-commissariat, avenue Pouvana'a a Oopa. Le cortège empruntera le front de mer à partir de 9 h 30.



Ce mouvement de revendication est organisé à Tahiti en solidarité avec la manifestation nationale du 5 décembre, contre le projet Delevoye de réforme des systèmes français de retraite.



En Polynésie française, un dossier reste encore très sensible, celui de la suppression progressive jusqu’ à l’extinction, en 2028, de l’Indemnité temporaire de retraite (ITR). Les agents de l’Etat en Polynésie réclament un gel de l’ITR. Ils refusent d'être impactés par la réforme métropolitaine des retraites et demandent le maintien du régime actuel dans toutes ses caractéristiques : maintien des bonifications pour service hors Europe, maintien du calcul de leur pension de retraite sur la base des 6 derniers mois de revenu, maintien de l’âge d’ouverture des droits.