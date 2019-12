Les fonctionnaires d'État dans la rue pour leur retraite

"Sauvons nos retraites", "Retraite à points, zéro pointé", "Marre de se faire plumer", ou "Cotiser plus pour gagner moins" sont les quelques messages que l'on pouvait lire sur les banderoles des grévistes qui ont répondu jeudi à l'appel de l'intersyndicale des fonctionnaires d'État. Entre 600 et 700 personnes, selon la Direction de la sécurité publique (DSP), se sont réunies sur la place Vaiete pour manifester contre le projet Delevoye de réforme des retraites. Le cortège, composé d'enseignants, d'agents des services de la justice, des douanes ou du trésor public, s'est ensuite dirigé sous la pluie vers le Haut-commissariat, où ils ont présenté leurs revendications au directeur de cabinet du haut-commissaire."La réforme ne nous convient pas du tout", a insisté Temarama Varney, secrétaire général du SE-UNSA. "Cette réforme va nous faire perdre 30% sur nos pensions de retraite. Mais l'État assure de son côté que personne ne sortira perdant de cette réforme, mais il y a des simulations qui ont été réalisées et il n'y a rien de positif pour nous."En effet, ce projet de réforme prévoit notamment d'unifier les 42 régimes de retraite en instituant un régime universel à points basé sur l'ensemble de la carrière. Or aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires est calculée sur la base du dernier salaire brut (hors primes) perçu au moins six mois avant le départ à la retraite. "Avec cette réforme, quand on partira à la retraite, on n'aura absolument plus rien", atteste pour sa part Michael Bottreau, secrétaire territorial d'Alliance Police Nationale en Polynésie française.