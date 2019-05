Les festivités du Heiva démarrent le 9 juin

Date : du 4 au 20 juillet

Lieu : To'atā



Cette année, 15 groupes de chant et 13 en danse concourront au Heiva i Tahiti. Le jury est présidé par Myrna Tuporo, plus connue sous le nom de "Māmā Iopa" . Ce grand concours de chants et danses ouvrira ses portes avec la cérémonie du Rāhiri, le 4 juillet. Comme l'an dernier, le groupe de chant qui aura récolté le plus grand nombre de points en tārava, rū'au et 'ūtē paripari repartira avec le grand trophée "Tumu ra'i fenua" .



La nouveauté se portera sur les "soirées des podiums" . En effet, afin de rééquilibrer les soirées des groupes primés, la Maison de la Culture a choisi de répartir de façon plus harmonieuse les gagnants en chant comme en danse, sur les soirées du 19 et du 20 juillet. Le 19 juillet, vous retrouverez donc les 2e et 3e en Hura Tau, le 1er en Hura Ava Tau et les meilleurs en tārava raromata'i et tārava tahiti. Pour le samedi 20 juillet, place aux 2e et 3e lauréats en Hura Ava Tau, au 1er en Hura Tau. Côté chant, vous retrouverez, les meilleurs groupes de chant en tārava tuha'a Pae, en hīmene rū'au et le grand gagnant du prix "Tumu ra'i fenua" .