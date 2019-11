Les ex-employés de l'Intercontinental Moorea demandent leur réintégration

Tahiti, le 13 novembre 2019 – A l’issue d’une conférence de presse organisée mercredi dans les locaux de O oe to oe Rima sur le classement sans suite de l’enquête pour « viol » visant quatre ex-employés de l’Intercontinental Moorea, la confédération a demandé la réintégration immédiate des quatre hommes, sans quoi elle déposera jeudi un nouveau préavis de grève. La direction du groupe Intercontinental a refusé la demande.



Comme annoncé, Me Stanley Cross, l’avocat des quatre salariés licenciés de l’Intercontinental de Moorea en septembre dernier pour faute grave à la suite des accusations de viol d’une de leur collègue, a tenu une conférence de presse mercredi matin dans les locaux de la permanence de la confédération syndicale O oe to oe Rima à Papeete. Entouré du secrétaire général de la confédération, de deux délégués syndicaux de l’hôtel, et surtout des quatre employés et de leurs épouses, l’avocat a détaillé les raisons du classement sans suite de l’enquête visant ses clients. « Non pas faute de preuves, comme j’ai pu le lire sur les réseaux sociaux, mais parce qu’il y avait trop d’incohérences et de mensonges dans ce dossier », a tenu à préciser Me Cross.



Les déclarations de la plaignante avaient notamment varié sur la date du viol. Au départ, devant le comité hygiène et sécurité (CHSCT) de l’établissement, l’employée avait déclaré avoir été violée le 27 juillet. Mais après vérification, deux des quatre employés ne travaillaient pas ce jour là. Devant les gendarmes, la date du 3 avril a ensuite été avancée. « Une date qui a été choisie a posteriori avec les associations de défense des droits des femmes parce qu’il s’agissait de la seule date où mes clients et la plaignante travaillaient ensemble ! », a accusé à son tour Me Cross. Problème, là encore, au moment des faits dénoncés par le plaignante, l’un des quatre employés était rentré chez lui à Temae pour fêter… ses 26 ans de mariage avec son épouse. « Beaucoup d’incohérences, de contradictions et de mensonges confirmées par les experts psychologues et psychiatres », a relevé l’avocat. « Désolé pour la plaignante, mais c’est le dossier tel que nous l’avons reçu. »



Au cours de la conférence de presse, la compagne d’un des mis en cause a pris la parole au nom des quatre familles pour dénoncer le « lynchage médiatique », tout particulièrement « sur les réseaux sociaux », dont ils ont été victimes. Citant notamment les noms des élus engagées dans la protection des femmes, Sandra Lévy Agami et Minarii Galenon, la jeune femme en larmes a annoncé « des actions en justice » contre ceux qui ont trop rapidement pris fait et cause pour la plaignante au détriment des quatre employés et de leurs familles.