Les établissements scolaires restent ouverts en Polynésie

Tahiti, le 12 mars 2020 -Si tous les établissements scolaires seront fermées en France à partir du lundi 16 mars en raison de l’épidémie de coronavirus, la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, a annoncé hier que cette mesure ne s’appliquait pas pour l’instant en Polynésie française, étant donné qu’aucun établissement scolaire du fenua n’a déclaré de cas à l’heure actuelle.





Certains élèves du fenua vont certainement être très déçus, mais contrairement aux élèves métropolitains, ils devront aller à l’école lundi. En effet, la ministre de l’Education en Polynésie l’a bien précisé hier lors du point presse sur le coronavirus qui a eu lieu à la Présidence.

“L’éducation dépend de la compétence du Pays. Le directeur de cabinet du haut-commissaire a bien précisé que les situations sont vraiment réglées au cas par cas, ce qui se passe en France ne se passe pas forcément en Polynésie française. J’étais en réunion ce matin avec les inspecteurs du premier degré pour leur donner les informations concernant cette situation. A l’heure où on se parle, on ne ferme pas les écoles, car pour l’instant on n’a pas de cas dans un établissement scolaire”, a confirmé la ministre.



Le syndicat UNSA éducation réclamait, lui, dans un courrier envoyé hier à la ministre une fermeture préventive des écoles en Polynésie tout comme cela va être le cas en France dès lundi. “La fermeture à titre préventif des structures scolaires semble une mesure appropriée pour garantir la protection de tous” avant de souligner que “la santé des élèves et des personnels n’a pas de prix, prévenir vaut mieux que guérir”.