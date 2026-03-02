

Les établissements de la Direction de la santé eux aussi sous le coup d’un préavis de grève

Tahiti ,le 11 mars 2026 - La pluie de préavis de grèves continue de s'abattre sur les établissements publics du Pays. Après le CHPF, l'OPT, la DAG, voici que la totalité des établissements de santé de la Direction de la santé sont eux aussi concernés par un préavis de grève.





Comme évoqué en fin de semaine dernière par Tahiti Infos, après la Direction de l’agriculture, l’OPT et le CHPF, un préavis de grève a été déposé par la CSTP-FO à la Direction de la Santé Publique du Pays, comprenant les établissements suivants : l’hôpital de Taravao, l’hôpital d’Afareaitu-Moorea, l’hôpital d’Uturoa, l’hôpital Louis Rollin de Taiohae, l’ensemble des dispensaires et des centres médicaux, les formations sanitaires de Tahiti nui, les formations sanitaires de Tahiti iti, les formations sanitaires de Moorea-Maiao, la subdivision santé des Iles sous le vent, la subdivision santé des îles Marquises, la subdivision santé des îles Tuamotu-Gambiers, la subdivision santé des îles Australes, les centres de consultations spécialisées, le Fare Matahiapo, la cellule biomédicale et la pharmacie d’approvisionnement.



Une longue liste de griefs est listée dans les revendications jointes au dépôt de préavis de grève. Les besoins en personnels à l’hôpital de Taravao où 12 postes seraient manquants et où la création d’une équipe d’urgentistes d’intervention sur la presqu’île est requise avec la présence de 3 médecins urgentistes, 4 infirmiers, 4 aides-soignants et 4 chauffeurs ambulanciers.



A Raiatea, le syndicat demande la création de 15 postes pour l’hôpital, 14 postes pour le personnel itinérant.



11 postes pour la formation sanitaire dans les dispensaires sur les côte Est et Ouest sont aussi demandés dans les dispensaires et 6 postes pour la pharmacie d’approvisionnement.



D’autres points sont listés sur les préavis de grève comme le paiement de toutes les heures « récupérées » des semaines travaillées pour tout le personnel assurant la permanence des soins, en garde ou en astreinte, les astreintes techniques, la suite des travaux de révision des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, la reprise de la totalité de l’ancienneté des aides-soignants / auxiliaires de soins, la création d’un statut particulier des agents médicotechniques, la création d’un statut particulier du personnel médico-technique, celui des secrétaires médicales, la revalorisation du métier de chauffeur ambulancier ou encore la mise en place de concours.



A défaut d’accord ou de règlement durant la période de préavis, le personnel de l’ensemble des structures de la Direction de la Santé cités pourrait se mettre en grève pour une durée illimitée à compter du mardi 16 mars prochain à 00h00.

