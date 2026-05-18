

Les élus de Paopao en visite dans les écoles pour identifier les difficultés

Moorea, le 9 juin 2026 - Les élus de la commune associée de Paopao ont effectué lundi une tournée dans les écoles de leur secteur. Conduite par la maire déléguée Christiane Kelley, la visite s’est déroulée à Maharepa et à Paopao, avec Félix Lucas et Leilah Mahai. Sur place, plusieurs difficultés ont été relevées, comme des inondations, des problèmes de sécurité et des sanitaires insuffisants, ainsi que des besoins en entretien et en équipements.



Les élus de la commune associée de Paopao ont visité lundi plusieurs écoles de leur secteur. La délégation, conduite par la maire déléguée Christiane Kelley, réunissait également Félix Lucas, 7e adjoint au maire de Moorea-Maiao et élu de Paopao, ainsi que la conseillère Leilah Mahai. La tournée, qui concernait l’école élémentaire de Maharepa, l’école maternelle de Paopao et l’école primaire de Paopao, avait pour objectif d’aller à la rencontre des équipes éducatives et de faire un point sur le fonctionnement des établissements et leurs besoins.



“Le but était de nous présenter aux directeurs et directrices de ces écoles et de faire une visite de courtoisie, mais aussi d’identifier les besoins et les attentes, que ce soit en matériel ou sur d’autres aspects du fonctionnement”, explique Christiane Kelley.



À l’école primaire de Paopao, plusieurs problèmes déjà connus ont été constatés malgré les travaux réalisés ces dernières années. “Lors de fortes pluies, la cour et certaines salles de classe sont inondées. Il y a encore de gros efforts à faire sur l’évacuation des eaux, et nous avons aussi constaté des problèmes d’humidité et des infiltrations dans plusieurs salles. Les sanitaires restent également insuffisants pour accueillir la totalité des élèves et du personnel de l’établissement”, indique Christiane Kelley.



Les équipes éducatives ont signalé un manque d’agents d’entretien. Des échanges ont également eu lieu avec quelques élèves qui ont exprimé plusieurs besoins, notamment une amélioration des portions et de l’organisation du service de cantine, ainsi que l’installation de nouveaux équipements dans la cour, comme des bancs et des tables de ping-pong en béton. Enfin, les sorties scolaires sont fortement impactées par le coût du transport, souvent pris en charge en partie par les familles et les écoles.



“La sécurité des enfants” avant tout



À l’école élémentaire de Maharepa, Félix Lucas souligne des problématiques similaires, notamment en matière de sécurité des élèves et d’entretien des infrastructures. “Il s’agit surtout de problèmes de sécurité. Il faut aménager des couloirs en béton pour éviter les accidents. Il faut aussi stabiliser certaines zones avec du gravier, car pendant la saison des pluies, les enfants se retrouvent dans la boue. À l’école maternelle, un problème de pression d’eau a été identifié. Des travaux sont en cours avec la Polynésienne des Eaux. Ils devraient être réglés dans les mois à venir. Par ailleurs, la directrice de l’école de Maharepa a demandé la rénovation des salles de classe, notamment la peinture”, insiste-t-il. “Ce sont des travaux simples qui peuvent être réalisés en régie pendant les grandes vacances. On doit trouver les moyens nécessaires pour la sécurité des enfants.”



Les élus assurent vouloir faire remonter l’ensemble des besoins au maire de Moorea-Maiao et suivre l’évolution des dossiers afin d’améliorer les conditions d’accueil dans les écoles de Paopao et de Maharepa.





Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 9 Juin 2026 à 18:15 | Lu 384 fois



