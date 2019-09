Les élèves en difficulté au centre des préoccupations

PAPEETE, le 2 septembre 2019 - Un séminaire est organisé jusqu’à mercredi au lycée hôtelier de Punaauia, pour échanger sur les différents dispositifs d’aides spécialisées aux élèves en difficulté à l’école primaire. Plus de 130 professionnels se retrouvent sur plusieurs thématiques centrées sur la difficulté scolaire et les besoins de ces élèves.



Durant trois jours, psychologues et enseignants spécialisés des écoles publiques et privées sont en séminaire au lycée hôtelier de Punaauia, pour échanger sur les difficultés scolaires et les besoins des élèves à l’école primaire.



Ils interviennent au quotidien auprès des élèves pour favoriser leur réussite dans leur parcours scolaire. Ainsi, ce sont plus de 130 professionnels qui tenteront de trouver des solutions pour mieux accompagner ces enfants.



“ Au cours du séminaire, chaque acteur bénéficiera de temps de formation spécifiques à son identité professionnelle, d’interventions de professionnels de haut niveau. Un temps d’échange inter catégoriel permettra à chacun de s’exprimer et de proposer des idées de fonctionnement. A cette occasion, les psychologues scolaires seront également formés et dotés d’un outil d’évaluation de l’efficience cognitive actualisé, ce qui permettra de mieux appréhender les fonctionnements cognitifs et de mieux repérer les troubles spécifiques des apprentissages “, indique un communiqué de la présidence.