Les élèves de l’atelier créatif de Majo Sotomayor exposent

PAPEETE, le 7 juin 2019 - Les œuvres des enfants et adultes de l’atelier créatif de Majo Sotomayor seront présentés à la Maison de la culture dès ce mardi. L’occasion de valoriser les travaux et progrès d’une année d’apprentissage.



Majo Sotomayor assure un atelier créatif à la Maison de la culture tout au long de l’année. Elle a un groupe d’enfants, " ils sont une dizaine répartis par tranche d’âge, les 4 à 6 ans d’un côté et les 7 à 13 ans de l’autre ".



Elle a également, sur une autre plage horaire un groupe d’adultes. " Ils sont eux aussi une dizaine ."



Les enfants et les adultes ont travaillé sur des thèmes variés. Ils présentent leurs œuvres, des tableaux, salle Muriāvai à la Maison de la culture.



" C’est la suite logique du parcours artistique ", précise Majo Sotomayor. " On commence, on cherche et on évolue puis on montre ce que l’on a fait. "



L’an passé les adultes avaient déjà exposé leurs travaux. Cette année, les enfants participent également à l’événement.

" Et j’ai demandé à leurs parents de les amener lors du vernissage pour qu’ils parlent eux-mêmes de ce qu’ils présentent car cela valorise leur travail. Ainsi, ils ne font plus seulement un dessin, un petit gribouillage qui plaît quoi qu’il arrive à maman et papa, mais ils donnent naissance à quelque chose que des visiteurs viennent voir. Des gens se déplacent pour découvrir ce qui a été créé. "



Pendant l’atelier créatif, Majo Sotomayor accompagne ses élèves dans leurs apprentissages. Les adultes sont assez libres, ce qui va se traduire lors de l’exposition par un ensemble de tableaux très différents. Les enfants sont plus encadrés. Les œuvres sont donc un peu plus proches les unes des autres.



" Cette année, on s’est intéressés aux ombres et la lumière et donc aux animaux en noir & blanc, au mouvement, au corps humain, aux portraits… Avec les enfants on a avancé par périodes scolaires : calligraphie, tableau en 3D, collage… "



L’atelier devrait reprendre à la rentrée scolaire en août.