Les élections à la CAPL repoussées d’un an

A PAPEETE, le 1er juillet 2019 – Le mandat des élus de la chambre d’agriculture et de pêche lagonaire a été prolongé d’un an. Les élections prévues cette année pour le renouvellement de la chambre auront lieu en juin 2020.



Dans un arrêté pris le 26 juin dernier en conseil des ministres, le gouvernement a pris la décision de prolonger d’un an le mandat des élus de la chambre d’agriculture et de pêche lagonaire, habituellement limité à cinq ans. Les élections qui devaient se dérouler cette année en juin ont été reprogrammées au 10 juin 2020.



Contacté, le ministère de l’Agriculture explique que la chambre a eu besoin de ce délai supplémentaire pour le renouvellement des cartes professionnelles des agriculteurs. Le bureau élu en 2014, et présidé par Yvette Temauri, restera donc en fonction une année de plus.