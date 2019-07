Les écoles Potii et Toerefau à Tairapu Ouest fermées en urgence

TAIARAPU OUEST, le 3 juillet 2019. Le maire de Tairapu Ouest a décidé mardi matin de fermer les écoles Potii (Vairao) et Toerefau (Toahotu) après avoir constaté des fissures importantes.



Le bureau de contrôle Socotec va examiner cette semaine les structures des écoles Potii (Vairao) et Toerefau (Toahotu). Les experts devront établir un état des lieux et un diagnostic de la solidité des bâtis. Le maire de Tairapu Ouest, Wilfred Tavaearii, attend leur diagnostic avec impatience pour connaître l'importance des travaux à mener. Le tavana a, en effet, dû fermer en urgence les deux écoles mardi matin , "en raison de danger imminent". "La structure du bâtiment à étage de l’établissement de Vairao a présenté une fissure importante, au niveau du sol de l’une des classes, engendrée par des mouvements de la structure", explique le maire. "En ce qui est de Toerefau, des dégâts ont également été constatés provoquant l’inquiétude du corps enseignant et de la commune."



Le maire a donc décidé en urgence de prendre un arrêté de fermeture des établissements pour la sécurité de nos enfants. Ils resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.



Les enfants des deux écoles vont donc rester chez eux jusqu'au début des vacances. Le président de la fédération des parents d'élèves salue cette " mesure de précaution".