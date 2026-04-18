Les douanes du Pacifique renforcent leur coopération

Tahiti, le 6 mai 2026 - Lors d'une visite qui s'est déroulée mercredi au port de Papeete, la direction des douanes de Polynésie française a accueilli ses homologues de la région Pacifique venus au Fenua pour échanger, notamment, au sujet du trafic de stupéfiants.



Le directeur des douanes de Polynésie française, Serge Puccetti, a participé mercredi matin à une visite du secteur des conteneurs au port de Papeete en présence de ses homologues venus des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon et du Canada afin de renforcer la collaboration entre les services de la zone Pacifique. Si le contrôle d'un conteneur s'est avéré négatif en termes de saisies, les agents des douanes du Fenua ont pu montrer leurs techniques de travail auprès de leurs confrères.







Alors que les saisies de drogue et notamment de méthamphétamine sont de plus en plus fréquentes, Serge Puccetti a loué le renforcement de la “coopération” : “On travaille vraiment très bien ensemble, entre les services de police, de douane, de gendarmerie et la marine, dans une coopération qu'on a appris à mettre en place, et qui s'est améliorée au fil du temps, si bien que toutes les difficultés qu'on pouvait connaître avant, sont maintenant derrière nous. On a véritablement fait d'énormes progrès, tant en coopération internationale qu'en coopération nationale.”





