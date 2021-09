Les dons précieux du milliardaire

Tahiti, le 20 septembre 2021 – La première partie des dons de matériels médicaux du milliardaire américain Marc Benioff est arrivée par avion dimanche au fenua. Au total, ce sont près de 480 concentrateurs d'oxygène, 15 000 blouses et 100 000 gants qui seront répartis dans les différentes structures hospitalières du Pays.



Propriétaire du Time magazine et à la tête de la société américaine de logiciels Salesforce, le milliardaire Marc Benioff a offert 480 concentrateurs extracteur à oxygène (80 de 10 litres, 400 de 5 litres), 15 000 blouses de protection sanitaire et 100 000 gants à la Polynésie française. L'année dernière, le généreux donateur avait déjà fourni 25 000 masques au fenua. Des masques qui avaient été remis à la commune de Rangiroa.



Lundi, au terme d'un pré-conseil des ministres, le président Édouard Fritch, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, a tenu a remercier par visioconférence le mécène "amoureux de la Polynésie", à l'occasion de la réception de la première partie des dons de Salesforce. Ces dons seront remis à la Croix Rouge en Polynésie française avant d’être redistribués auprès de différentes structures de santé de l'ensemble du territoire : le CHPF, les cliniques Paofai et Cardella, le centre Te Tiare mais aussi la Direction de la santé "qui gère les structures sanitaires de tous les archipels. Les dons seront mis à disposition à Tahiti, mais aussi dans les Tuamotu-Gambier, aux Marquises, aux îles Sous-le-Vent et aux Australes", a expliqué Édouard Fritch lundi matin.



120 millions de Fcfp



C'est en aout dernier que Marc Benioff, qui était en relation avec le surfeur Raimana Van Bastolaer, avait confié à son ami le souhait de soutenir une nouvelle fois la Polynésie française dans la lutte contre le coronavirus, qui a frappé plus durement le territoire ces derniers mois. Ainsi, les échanges entre le Pays et les équipes de Salesforce avaient commencé le 22 août dernier. En prenant en compte le coût du matériel et son acheminement, le don de la fondation Salesforce est évalué à 120 millions de Fcfp. "La Polynésie est heureuse d'accepter vos dons", a ainsi confié Édouard Frtich au milliardaire, en visioconférence depuis Hawaii. Le président de la Polynésie française en a également profité pour rappeler que, si la situation demeure préoccupante au fenua, l'épidémie est en phase décroissance, et ce pour deux raisons : "Parce que de plus en plus de Polynésiens sont vaccinés et parce que nous maîtrisons un peu mieux l'action sur le terrain afin d'éviter une propagation exponentielle du Covid-19. J'espère que nous retrouverons une vie normale avant les fêtes de fin d'année".