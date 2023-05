Les doctorants de l'université vont présenter leur thèse du 10 au 12 mai

Tahiti, le 9 mai 2023 – Du 10 au 12 mai prochain, l'École Doctorale du Pacifique organise les Doctoriales 2023 à l'UPF. Lors de cet événement, les 46 doctorants de l'université vont présenter leur thèse au grand public pour exposer tout le panorama de la recherche polynésienne.



Les Doctoriales sont de retour, du 10 au 12 mai prochain à l'UPF. Ce rendez-vous annuel qui prend la forme d'une médiation scientifique, offre un panorama de la recherche polynésienne au grand public et aux professionnels. Cette année, les Doctoriales se concentreront sur cette question : “Quelles recherches développer en Polynésie pour s'adapter et atténuer les effets du changement climatiques ?” Ainsi, pendant deux jours, les 46 doctorants de l'université de Polynésie, issus des différents centres de recherche présents sur le territoire, comme l'ILM, IRD, l'Ifremer, le Criobe et donc l'UPF, vont se succéder et présenter leur sujet de thèse. Leur présentation se fera sous la forme de posters scientifiques pour les premières années et d'un exposé oral de 15 minutes pour les deuxièmes. Cette participation est d'ailleurs obligatoire, puisqu'elle fait partie de la formation doctorale. À l'issue de ces exposés, quatre prix seront décernés, celui de la meilleure présentation orale ‘domaine STS’, de la meilleure présentation orale ‘domaine LLSH-DEG’, de la thèse offrant la meilleure perspective de valorisation économique et culturelle et enfin celui du meilleur poster.



Pour rappel, les Doctoriale sont organisées par l'École Doctorale du Pacifique. Cette structure accompagne les futurs doctorants, en Polynésie mais également en Nouvelle-Calédonie.



Quatre thématiques au programme



Au programme de ces Doctoriales, quatre thématiques seront évoquées à travers les présentations des doctorants, des ateliers thématiques ou des sessions orales : “Les écosystèmes face aux changements climatiques ; la transition industrielle durable ; les approches sociologiques et juridiques ; et l'aménagement du territoire, aspects culturel et éducatif”. Le dernier jour de l'événement, une conférence plénière du professeur Virgnie Duvat, géographe et membre du Giec, sera en outre organisée à 9 heures. L'événement est gratuit et ouvert à tous.