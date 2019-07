Les dessous de la succession Bruggmann

PAPEETE, le 30 juillet 2019 - Alors que la cour d’appel de Papeete a accordé le 27 juin dernier une dispense de prestation de serment au notaire associé Me Alexandre Yao, Tahiti Infos revient sur l’historique de la longue et difficile succession de feu Me Bernard Bruggmann.



Le 27 juin dernier, la cour d’appel de Papeete a rendu un arrêt ordonnant la dispense de prestation de serment du notaire Me Alexandre Yao. Cette décision intervient dans le cadre de la succession du notaire Me Bernard Bruggmann, décédé en décembre 2017 des suites d’une longue maladie. Durant plus de deux décennies, Me Bruggmann a dirigé l’une des plus grosses études notariales de Polynésie française.



Pour comprendre les affres de cette succession, il faut revenir à 2009. A cette époque, Bernard Bruggmann, qui est notaire à Papeete depuis 1993, engage son clerc de notaire, Frédéric Rapady, en qualité de notaire salarié. La même année, un autre clerc de notaire de l'office, Alexandre Yao, prête serment en qualité de notaire salarié.



Huit ans après, en avril 2017, alors qu’il se sait atteint d’une grave maladie, Bernard Brugmmann constitue une société civile professionnelle (SCP) avec Alexandre Yao. Seule démarche lui permettant de désigner Alexandre Yao en qualité d’associé. Une procédure ensuite validée par un arrêté du conseil des ministres le 31 août 2017.