Les déplacements autorisés pour les agriculteurs et les éleveurs

Pour justifier leurs déplacements professionnels, les éleveurs et agriculteurs ainsi que leur personnel salarié doivent certifier sur l’honneur qu’il s’agit bien de déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou de déplacements au titre de l’activité elle-même, qui ne pouvent être différés. Par exemple, pour des « livraisons » ou des « achats d’intrants nécessaires à l’activité ». Ainsi, ils sont tenus d’utiliser les imprimés d’attestation de déplacement professionnel. Dans le cas où ils ne l’auraient pas, il est possible d’utiliser l’attestation de déplacement dérogatoire pour les travailleurs et ou de déplacements occasionnels, qui sont disponibles en mairie.



Attention cependant, la présentation de la carte professionnelle délivrée par la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) « peut être demandée, mais elle ne constitue pas une obligation ».