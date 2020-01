Les dates des festivités du Nouvel an chinois à Tahiti

Dimanche 2 février



8 h 30 : Ouverture de la Journée culturelle dans les jardins du temple Kanti de Mamao.



Stands culturels, stands marchands, boutiques de curios, démonstration de calligraphie, enseignement du boulier, du mah-jong, du jeu d’échecs chinois ; un programme varié de spectacles, sous le grand chapiteau : au pied du temple Kanti.

Dans ce temple édifié pour honorer l'empereur éponyme qui régna au début de notre ère, vénéré pour sa bonté, on demande traditionnellement protection pour soi et sa famille, on brûle de l’encens, du papier monnaie et on tire les oracles.