Les contrats de Tama Assurance illégaux

Prévenue par la Direction générale de l'Éducation et des Enseignements de la Polynésie française, la Direction générale des affaires économiques a donc demandé le 23 août dernier à la société Tama Assurance d'arrêter la vente de ses assurances scolaires. La société s’est exécutée, mais le mal était fait.

Environ “300 contrats ont été souscrits par des familles, notamment lors du Salon Back to school le 17 août dernier", selon la directrice de Tama Assurance Stella Teina. Egalement ancienne directrice de la MAE, la mutuelle spécialisée dans l'éducation, qui après 40 ans de présence a dû quitter la Polynésie le 31 août dernier. Stella Teina a souhaité pallier le départ de cette mutuelle historique en “faisant appel au cabinet Oassure qui a négocié avec la société Chubb des contrats d'assurance scolaire. Le problème est que cette dernière s'appelait avant ACE. L'agrément existait autrefois pour ACE, mais la demande n'a pas été renouvelée pour la nouvelle entité", se défend Stella Teina, qui vient tout juste de se faire débarquer de la société Tama Assurance par le président du cabinet Oassure, Nicolas Oudard.

Pour Stella Teina, à l'heure actuelle, un seul mot d'ordre. Elle conseille aux souscripteurs de prendre contact avec Nicolas Oudard pour résilier leur contrat et se faire rembourser. “Des dames m'ont jointe pour me dire qu'elles se sont déjà bien faites rembourser", affirme-t-elle.

Même mot d'ordre de la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public. "J'appelle les parents d'élèves concernés à résilier leur contrat et à se faire rembourser", réaffirme le président Tepuanui Snow, qui regrette que la Fapeep n'ait pas été prévenue plus tôt.

Du côté de la DGAE qui avait demandé à Tama Assurance d'arrêter de vendre ses contrats, l'avis est moins tranché. "Pour l'instant, la jurisprudence s'applique. L'assuré de bonne foi a signé un contrat avec une société. A elle maintenant de respecter son contrat (…)”, explique le directeur par intérim de la DGAE, Hervé Dusquenay. “Nous sommes actuellement en contact, en échange d'informations avec les sociétés Chubb et Tama Assurance (…). Si rien n'est régularisé, on n'exclut pas une dénonciation au Parquet. Mais pour l'instant, rien n'est encore arrêté”, tient à souligner le directeur par intérim de la DGAE, Hervé Dusquenay.