Les concerts de Gims et Dadju reportés

Tahiti, le 24 août 2022 – Le concert du rappeur Gims, prévu le 3 septembre, est à nouveau reporté, au 1er octobre. Les tickets déjà achetés restent valables. Quant à son frère Dadju, qui devait se produire le 1er octobre, il ne viendra finalement à Tahiti qu’en 2023.



Les concerts des deux frères du rap français, Gims et Dadju, prévus place To’ata, viennent d’être reportés. Le premier devait se produire le 3 septembre, il montera finalement sur scène le 1er octobre, à 19 h 30. Et le second, qui était programmé le 1er octobre, est décalé à une date ultérieure en 2023, qui reste encore à préciser.



L’ancien membre des Sexion d’Assaut, qui a vendu plus de 6 millions de disques, devait initialement se produire en avril 2020 mais son concert avait été reporté plusieurs fois à cause de la crise sanitaire. Premier rappeur français s'être produit au Stade de France en 2019, il se produira pour la seconde fois à To’ata au mois d’octobre.



Les organisateurs SA Productions sont actuellement en train de mettre en œuvre les dispositions et les changements pratiques liés à ce report, et comptent sur la compréhension du public. Les tickets déjà achetés restent valides en l’état, les clients sont invités à les conserver. Il est toujours possible d’en acheter de nouveaux (à partir de 5 000 Fcfp) sur le site de



Plus d’information sur ce report et les conditions de remboursement par e-mail :

Rédigé par Lucie Ceccarelli le Mercredi 24 Août 2022 à 14:43 | Lu 409 fois