Les commerçants fêtent les mères à Uturoa

Depuis le début de la semaine et jusqu'à ce soir, les mamans peuvent se faire photographier avec leurs enfants au centre commercial du centre-ville de Uturoa, derrière un décor fleuri.A l'évidence, le changement de lieu par rapport à l'année dernière - le marché - et le déconfinement récent ont grandement pénalisé l'opération. 177 personnes avaient participé l'année dernière au jeu concours "Fête des mères". Elles sont pour l'instant moins d'une dizaine. La maman qui remportera le plus de like sur la page Facebook de Uturoa centre ville (décompte demain midi) gagnera une nuit pour deux personnes en pension complète dans un hôtel de luxe de la côte Ouest.