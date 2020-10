Les chats sauvages menacent la faune polynésienne

Des oiseaux marins aux chats harets polynésiens



Pauline Palmas est originaire de métropole. Elle a effectué une licence de biologie des populations à Montpellier. Sa passion ? " Mesurer un problème et trouver des solutions, comprendre comment fonctionne un écosystème, savoir pourquoi il dysfonctionne et réfléchir aux moyens de retrouver un équilibre ou tout au moins d’agir sur les dysfonctionnements ."



Son premier stage au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) au CNRS à Montpellier a eu lieu en partie en laboratoire et en partie sur l’île sicilienne de Linosa. Un petit bout de terre émergée de 5 km2.



" J’y suis restée trois semaines et je me suis intéressée au comportement des oiseaux marins ", se rappelle Pauline Palmas. Elle a cherché à savoir comment les oiseaux choisissaient leur partenaire et comment ils retrouvaient leur nid.



L’année suivante, elle a poursuivi ses études à Orsay, à l’université Paris Sud 11. L’une de ses enseignantes-chercheuses, passionnante, travaillait sur les chats harets, les rats et les oiseaux marins, cherchant à savoir " comment tout ce petit monde interagissait ". Pauline Palmas a absolument tenu à se joindre à l’équipe. " Elle avait déjà deux étudiants en stage, j’ai dû un peu insister car sa charge de travail était déjà lourde cette année ", admet la jeune femme.



Sa professeure a fini par accepter, voyant la motivation et la détermination de l’étudiante. C’est elle qui, l’année suivante, a tenu à faire revenir Pauline Palmas dans son laboratoire. " On a tissé une relation de confiance professionnelle. " Il a été question, alors, de développer un outil de biologie moléculaire.



Ensuite Pauline Palmas a effectuée sa thèse en Nouvelle-Calédonie sur la prédation des chats harets et la menace sur la biodiversité calédonienne. Elle était à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Nouméa avec un directeur de recherche déjà sur place et déterminé à en savoir plus.



En 2017, elle a participé aux Doctoriales en Nouvelle-Calédonie. Elle a remporté une première place qui lui a permis de participer aux Doctoriales en Polynésie française. C’est à l’occasion de ce séjour qu’elle a monté le projet de recherche sur les chats harets en Polynésie française.