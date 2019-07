Les candidatures aux municipales jusqu’au 27 février 2020

PAPEETE, le 25 juillet 2019 – Le haut-commissariat a annoncé jeudi les principales dates pour les élections municipales de 2020. Les inscriptions sur les listes devront être déposées au plus tard le 7 février et les candidatures le 27 février 2020.



Dans un communiqué, le haut-commissariat a annoncé jeudi les principales dates pour les prochaines élections municipales. Les dates de convocation des électeurs étaient connues depuis quelques jours. Le premier tour des municipales aura lieu le dimanche 15 mars 2020 et le second tour le dimanche 22 mars 2020.



Mais les services de l’Etat précisent également que « les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. » Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent voter et sont éligibles aux élections municipales, à condition d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires pour ces élections, à cette même date. Enfin, la période de prise de candidature, qui sera fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, s’achèvera, pour tous les candidats, le jeudi 27 février 2020.