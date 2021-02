Les candidats prennent leur temps à Arue

Tahiti, le 8 février 2021 – Le tribunal administratif a rectifié sa décision sur l'annulation des élections à Arue pour préciser que le premier et le second tour seraient à réorganiser. Dans les camps Iriti, Schyle et Snow, on se prépare à communiquer cette semaine sur la stratégie à adopter.



Toujours pas de réaction officielle après l'annulation des élections de Arue par le tribunal administratif de Papeete la semaine dernière. Les équipes de campagne des candidats Teura Iriti, Philip Schyle et Tepuanui Snow se concertent et entendent communiquer cette semaine sur la stratégie à adopter dans les prochaines semaines. Première information confirmée du côté de la juridiction administrative, le tribunal a "rectifié" son jugement de jeudi en précisant bien que le premier et le second tour de l'élection étaient annulés. "Les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Arue (Tahiti) pour la désignation des conseillers municipaux sont annulées", indique le tribunal administratif dans sa nouvelle version du jugement, qui n'évoquait initialement que l'annulation du second tour organisé le 28 juin dernier.



La date du retour aux urnes sera donc fixée par le haut-commissaire à l'issue de l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de la décision de jeudi dernier. Un délai de près de huit jours sera d'abord nécessaire pour constituer une délégation spéciale, puis le représentant de l'État pourra prendre une date pour le premier tour des municipales à Arue dans un délai de trois mois.



Les candidats vont s'exprimer



Si aucun des trois candidats en lice au second tour des dernières municipales n'a encore réagi publiquement à la décision, les choses vont changer cette semaine. Tepuanui Snow a réuni son équipe de campagne dès jeudi soir et prévoit une conférence de presse mardi ou mercredi. Inéligible pour trois mois après un retard dans le dépôt de ses comptes de campagne, le candidat a encore le choix de faire appel de sa sanction. Mais en prenant le risque d'être frappé d'inéligibilité en cours de mandat après les élections. L'actuelle tāvana Teura Iriti, de son côté, doit réunir ses colistiers et son avocat lundi soir. Son équipe confirme une conférence de presse organisée dans la foulée. Enfin, plusieurs sources affirment que l'ancien maire Philip Schyle a réuni son équipe samedi. Mais pour l'heure, l'élu Tapura à l'origine du recours qui a permis l'annulation des élections reste étonnamment discret.