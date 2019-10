Les candidates à Miss France hôtes du dîner des 20 ans des Marraines

Présentes du 17 au 26 novembre prochain pour leur préparation à l'élection de Miss France, les 33 miss régionales, prétendantes à la couronne nationale, seront les invités de marque de l'association caritative. Chacune des candidates, accompagnée de plusieurs Miss Tahiti, "présidera" une table de huit à dix personnes. Les convives pourront, le temps du dîner, faire connaissance et discuter à loisir avec ces charmantes jeunes filles. Trois défilés – deux des candidates à Miss France et un effectué par les Miss Tahiti – sont également programmés lors de cette soirée anniversaire.



Une partie des recettes de ce dîner sera reversée à l'association qui soutient depuis 2005 le foyer de Maniniaura à Mahina et, depuis 2014, le foyer de Tiai Nui Here à Paea. Le foyer maternel de Maniniaura à Mahina accueille des filles enceintes ou jeunes mères de famille avec leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans et le foyer de Tiai Nui Here, des jeunes filles en difficulté sociale, en rupture familiale...



"Ce sont des jeunes femmes qui font partie de ma génération. Ces jeunes filles ont pu rencontrer certains problèmes, elles n'ont pas forcément eu les mêmes opportunités et les mêmes chances dans la vie. C'est bien si on peut leur venir en aide", assure Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019. Dans une petite vidéo, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, apporte également son soutien à ces jeunes filles au parcours pas toujours facile et espère bien les rencontrer lors de sa venue en novembre au fenua.