Les cadors au rendez-vous de la Coupe de Polynésie

Tahiti, le 12 février 2023 - Le premier tour de la Coupe de Polynésie s'est joué ce week-end. En déplacement dans les îles les cadors de la Ligue 1 ont tous tenu leur rang. Le leader, Dragon, s'est imposé à Nuku Hiva face à l'AS Jeunesse Marquisienne (5-1). À Raiatea, Tefana a dû s'employer pour dominer l'AS Samine (3-2). Et à Huahine, Pirae s'est baladé face au Team Mato (17-0).



La Coupe de Polynésie n'aura jamais aussi bien porté son nom avec des rencontres du premier tour qui se sont jouées aux Marquises et aux Îles Sous-le-vent. Le leader de la Ligue 1, Dragon, était notamment en déplacement samedi du côté de Nuku-Hiva pour affronter l'AS Jeunesse Marquisienne. La saison dernière sur leur terrain de Patoa, les joueurs de la Terre des hommes avaient créé petite sensation en dominant Central sur le score de 3-1. Les Marquisiens s'étaient ensuite inclinés en quarts de finale face à Pueu. Autant dire que ce déplacement pouvait s'avérer compliqué à négocier pour la formation de Titioro.



Sauf que les hommes d'Efrain Araneda ont parfaitement débuté leur match. Grâce à deux buts de Gervais Chan Kat après le premier quart d'heure (2-0, 8e et 17e), Dragon prenait la rencontre par le bon bout. Puis à la demi-heure, le meilleur buteur de Ligue 1, Roonui Tinirauarii, soulageait un peu plus son équipe (3-0, 30e). L'AS Jeunesse Marquisienne réduira néanmoins la marque avant la pause grâce à Nelson Fournier (3-1, 40e). En deuxième période, Dragon allait définitivement sécuriser sa victoire avec deux nouveaux buts inscrits par Tinirauarii (4-1, 46e) et Manuarii Hauata (5-1,63e). À l'arrivée, une victoire pour le leader invaincu de Ligue 1 qui évite donc le piège marquisien.



Pirae en démonstration à Huahine, Tefana bousculé par Samine



Si Dragon était en déplacement aux Marquises, le triple champion en titre, Pirae, s'est rendu, samedi, à Huahine où les orange avaient rendez-vous, à Fare, avec le Team Mato. Et les protégés de Raimoana Bennett n'ont pas fait de détail face à leurs adversaires. Une victoire nette sur le score de 17-0. Benoit Mathon a notamment inscrit un septuplé, avec des triplés également pour Heirauarii Salem et Sandro Tau.



Le voyage aux Îles Sous-le-vent a été par contre plus mouvementé pour Tefana. Les jaune et vert de Faa'a étaient en déplacement à Uturoa pour affronter le club emblématique de Raiatea, l'AS Samine. Et les footballeurs de l'Île Sacrée ont offert une belle résistance à l'actuel troisième de Ligue 1 en ouvrant le score en toute fin de première période grâce à un but de Teriimana Tairio (1-0, 45e). Mais dans la foulée, Tefana recollait au score après le pénalty de Tauatua Lucas (1-1, 45e+1).



Après la pause, l'AS Samine a repris l'avantage au score grâce à Ephraim Teipoarii (2-1, 46e) plongeant de nouveau les joueurs de Tefana dans le doute. En bon capitaine et sur un nouveau pénalty, Viritua Tiaiho permettait à la formation de Faa'a d'égaliser (2-2, 57e). Et Tefana a finalement fait la différence en toute fin de match grâce à une réalisation de Kavai'ei Morgant (3-2, 90e). Sébastien Labayen et ses hommes s'en sortent donc in-extremis et se qualifient pour la suite de la compétition.



Dans les autres rencontres de ce premier tour de Coupe de Polynésie, Central a pris le meilleur sur Arue en s'imposant 10-1, avec notamment un quadruplé d'Allan Hnyeikone. L'Olympic Mahina pour sa part, bon dernier de Ligue 1, s'est remis en confiance en dominant Excelsior sur le score de 4-1.



Enfin pour les équipes de Moorea c'est un bilan plutôt mitigé. Mira s’est inclinée face à Papenoo (4-2) et Tiare Hinano a été dominée par le Taiarapu FC (4-0). Seul Tapuhute est sorti vainqueur de son match face à un club de Tahiti, en l'occurence Mataiea battu 3-1 par la formation de Haapiti. Tapuhute qui est rejoint au prochain tour par Tiare Tahiti qui a disposé de Tiare Anani (8-0).