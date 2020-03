Les cabinets dentaires fermés pour 14 jours minimum

Tahiti, le 18 mars 2020 – Le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française a décidé de fermer les cabinets dentaires à partir de ce mercredi à 14 heures et pour une durée de 14 jours. Des dispositions seront prises pour gérer les patients présentant une urgence.



Le président du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française, Denis Meslin, a adressé une lettre de recommandations à « tous les chirurgiens-dentistes de la Polynésie française ». En effet, le conseil a décidé lors de sa séance de mardi, de fermer les cabinets dentaires ce mercredi à 14 heures et « pour une période de 14 jours, à l’issue de laquelle le dispositif sera réévalué ».



Les soins non urgents seront reportés après la fin de l’épidémie. Quant aux patients qui présentent une « urgence réelle », ils recevront une prescription pour soulager leurs douleurs d’ici la fin de l’épidémie. Enfin, les « urgences réelles graves » seront orientées vers le Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF).



Cependant, les cabinets disposants, en plus du matériel minimum nécessaire, de masques FFP2, de lunettes englobantes ou visières, de charlottes, de sur-blouses, de solution hydro-alcooliques et de bains de bouche à la povidone iodée, ne prendront en charge que les soins urgents. Il leur est demandé de s’assurer que le patient en situation d’urgence ne présente pas de symptômes grippaux, d’organiser la réception de façon à n’avoir qu’un seul patient dans la salle d’attente et d’appliquer minutieusement les pratiques de désinfection-stérilisation habituelles.