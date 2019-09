Les boulangers veulent augmenter le prix de la baguette de pain

PAPEETE, 10 septembre 2019 - Le syndicat des boulangers a défendu sa demande de revalorisation du prix de la baguette de pain, lundi lors d'un entretien avec le vice-président Teva Rohfritsch, ministre en charge de l'économie et des finances.



Les représentants du syndicat des boulangeries de Polynésie française, son président Franklin Sui et Victor Wong, ont été reçus lundi après-midi en entretien par le vice-président Teva Rohfritsch, le ministre en charge de l'économie et des finances. Les professionnels demandent la revalorisation rapide du prix de la baguette de pain. Le syndicat a adressé plusieurs courriers au gouvernement pour réclamer cette mesure. Le prix réglementé (53 Fcfp l'unité) de la baguette de pain de 200 grammes n’a pas évolué depuis le mois de février 2011.



Pour rappel, le Pays était venu soutenir le prix de la farine en 2012 afin d’éviter une revalorisation à 60 Fcfp, voire 70 Fcfp, du prix conventionné de la baguette de pain, tel que demandé par les professionnels.



Les boulangers ont expliqué que l’augmentation des charges salariales et d’exploitation (électricité, carburant, etc) sur les 7 dernières années milite pour que le prix de vente soit revu à la hausse.



Le vice-président et les boulangers ont prévu de se revoir à la fin du mois de septembre pour faire le point des propositions faites lors des échanges de ce lundi et déterminer la suite à donner à la demande des boulangers.