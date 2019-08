Les batteries usagées s'amassent à Hiva Oa

PAPEETE, le 18 août 2019 - A Hiva Oa aux Marquises, Gérard Pautehea et sa famille alertent depuis un an les autorités sur la nécessité de ramasser les batteries usagées déposées au dépotoir de Atuona à Hiva Oa. La commune affirme être dans l'attente d'une solution de la direction de l’environnement.

Depuis un an, Gérard Pautehea, le père de la militante écologiste bien connue du fenua Laïza Pautehea, et sa famille tentent d'alerter les autorités publiques sur la nécessité de ramasser les batteries déposées dans le dépotoir de Atuona à Hiva Oa aux Marquises. "Toutes les semaines, des personnes déposent de nouvelles batteries là-bas. Et puis derrière on vient mettre le feu au dépotoir tout en sachant très bien les effets négatifs que ça aura sur l'environnement de notre île", explique Gérard.