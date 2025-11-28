

Les avions d'Air Antilles cloués au sol en raison d'une suspension administrative

Marigot, France | AFP | mardi 08/12/2025 - Les avions de la compagnie régionale Air Antilles sont cloués au sol depuis mardi en raison de la suspension temporaire de son certificat de transport aérien, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.



Un audit mené du 2 au 4 décembre "a mis en évidence un certain nombre de vérifications documentaires et organisationnelles devant être finalisées dans des délais rapprochés", indique la compagnie, qui ne dessert que les îles françaises des Antilles (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique).



Pendant cette suspension administrative, qui a pris effet lundi à minuit, Air Antilles assure mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour "accompagner ses passagers et proposer les solutions alternatives prévues par la réglementation".



Les passagers devraient, dans la mesure du possible, être basculés sur Air Caraïbes, l'autre compagnie qui assure la liaison entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin.



Après la liquidation judiciaire de sa société mère, le groupe Caire, en août 2023, Air Antilles avait été relancée en juin 2024 avec l'appui de la collectivité de Saint-Martin, actionnaire majoritaire qui a investi environ 20 millions d'euros en le justifiant par la continuité territoriale dans cette petite île franco-néerlandaise.



La compagnie, dont la licence arrivait à expiration le 30 septembre, avait annoncé le 1er octobre avoir obtenu un sursis de quatre mois jusqu'au 31 janvier 2026, alors que son avenir dépend encore de l'arrivée d'un nouvel investisseur.



Air Antilles "espère pouvoir permettre une reprise rapide et durable des vols" après avoir récupéré son certificat de transport aérien, un agrément délivré par la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC).

le Mardi 9 Décembre 2025 à 05:09 | Lu 36 fois





