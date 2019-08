Les audio-guides de Tupuna → Transit disponibles en tahitien

PAPEETE, le 1er août 2019 - Le Musée de Tahiti et des îles a lancé mi-juillet un nouvel outil pour apprécier son exposition Tupuna → Transit. Il s’agit d’audio-guides compris dans le prix du billet d’entrée. Une version tahitienne est disponible depuis début août.



Des visites guides sont organisées régulièrement et depuis longtemps au Musée de Tahiti et des îles. Des professionnels partagent passion et savoir avec le public sur différents créneaux lors des expositions temporaires.



Depuis quelques jours, des audio-guides viennent compléter l’offre faite aux visiteurs pour leur permettre d’en savoir plus les œuvres qu’ils contemplent, mais aussi sur le contexte de l’événement, la mise en scène, l’histoire… " Ils apportent des clés de lecture ", résume Miriama Bono, la directrice de l’établissement.



Le concept est simple, le visiteur, muni de son ticket d’entrée et de son smartphone se connecte au réseau interne du musée. " Il n’y a pas besoin de connexion internet ", précise la directrice. Le service d’audio-guide se télécharge rapidement et simplement.



Cette offre, complémentaire aux visites guidées traditionnelles, apporte une plus grande liberté aux visiteurs qui peuvent déambuler suivant le seul rythme de l’audio-guide. Le parcours dure 17 minutes.



Les textes ont été écrits par toute l’équipe concernée par Tupuna → Transit, chacun apportant sa touche personnelle. Miriama Bono insiste sur l’histoire des collections, le chargé de collections ethnographiques Tara Hiquily sur les objets à proprement parler et leurs usages, le scénographe Michaël Koch sur le contexte et l’organisation de l’exposition en elle-même…



" On a fait une compilation des éléments les plus forts de chacune de nous ", explique Miriama Bono. Un travail qui a permis à l’équipe de s’approprier une base commune.



Les audio-guides sont proposés en français, en anglais et, depuis début août, en tahitien. Les voix sont celles de Tara Hiquily pour le français, de Marine Valée, assistante de conservation pour l’anglais et de Tama Tatea, agent du musée pour le Tahitien.



Une version japonaise se prépare, elle a été traduite, elle sera enregistrée avec la voix d’un prestataire extérieur. Les visites guidées avec les professionnels du musée, quant à elles, se poursuivent.



Le service d’audio-guide rencontre déjà un franc succès. Il répond à une demande identifiée. Il sert aussi de test aux équipes du musée qui participent à l’évolution de l’établissement. La salle d’exposition principale est en travaux, il convient d’ores et déjà de penser aux offres qui seront faites aux visiteurs lors de la réouverture.