Les anciens combattants tiennent conseil

Tahiti, le 5 juillet 2022 – Le Conseil des anciens combattants et victimes de guerre s’est tenu mardi, en présence du haut-commissaire Dominique Sorain. L’occasion de dresser le bilan de ses dernières années d’activités et de remettre un diplôme d’honneur de porte-drapeau à René Tainaua.



Le Conseil des anciens combattants et victimes de guerre s’est réuni ce mardi, sous la présidence du haut-commissaire Dominique Sorain. Y assistaient les représentants des associations du monde combattant et militaire, de l’Assemblée de la Polynésie, de la Direction des finances publiques et des mairies de Papeete et Maupiti.



Un tel conseil ne s’était pas tenu depuis 2018. Il “a pour principales missions d’œuvrer dans le domaine de la mémoire de la Nation et de veiller à ce que la solidarité nationale bénéficie aux ressortissants polynésiens de l’ONaC-VG”, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, précise le haut-commissariat dans un communiqué.



Il a ainsi été dressé le bilan des activités de l’Office sur ces quatre dernières années, soit plus de 57 millions Fcfp remis à 1 064 ressortissants, mais aussi l’organisation de 216 cérémonies, 34 conférences et 28 expositions. Huit campagnes de collecte ont également été organisées, permettant de récolter plus d’1,3 million Fcfp au profit de l’œuvre caritative Bleuet de France.



Lors de ce conseil, le haut-commissaire a remis le diplôme d’Honneur de porte-drapeau à René Tainaua, “pour ses longues années de dévouement en faveur du monde combattant”. Avant de conclure “qu’il avait eu grand plaisir à côtoyer les anciens combattants de Polynésie française tout au long de son affectation”, qui prendra bientôt fin.