Les ananas géants du Pérou

Des plantes mobiles…



Selon les Indiens, les grandes puyas (appelées qara en Quechua) sont vivantes, certes, mais surtout mobiles. “La nuit elles se déplacent et elles attrapent nos moutons qu’elles dévorent”. Pour preuve, des touffes de laines que les animaux imprudents laissent en tribut aux grandes plantes solitaires lorsqu’ils les approchent de trop près pour brouter l’herbe à leur pied.

En réalité, quand un mouton disparaît, on le doit plus sûrement aux pumas qu’aux grandes puyas...

Les feuilles, qui font penser à celles de l’agave, en plus grand, sont en effet recouvertes d’épines dentelées, façon rostre de requin scie et les moutons assez bébêtes ne manquent jamais de s’y accrocher. Chez les Quechuas, la croyance des puyas baladeuses et sanguinaires est si forte que les rares bergers des hautes terres andines se barricadent la nuit dans leur hutte. Vous ne les en feriez pas sortir pour un empire.



Tronçonnées pour faire des tabourets



C’est à un savant et explorateur italien du XIXe siècle, le docteur Raimondi, que l’on doit la découverte de ces plantes stupéfiantes. Avec ce qui correspondrait chez nous au cœur de l’ananas, les Indiens confectionnent depuis des siècles des tabourets et des chaises sculptés dans la masse (des poteaux avec la partie haute). Aujourd’hui, l’espèce est l’une des plus menacées de la planète. Protégées dans le parc du Huascaran, où ces photos ont été prises, les grandes puyas sont encore de nos jours braconnées par des bûcherons sans scrupules. Tant que les habitants des régions où elles poussent n’auront pas compris que de belles puyas vivantes valent mille fois plus, en matière d’argent et de tourisme, que ce que rapportent les quelques coups de hache qu’il faut pour les détruire, la menace qui pèse sur elles ne se dissipera pas.

Sachez qu’il faut quand même plus d’un siècle de patiente croissance, dans le froid vif de ces altitudes (la puya se plaît entre 4 000 et 4 300 mètres) pour qu’une floraison ait lieu (après la fructification, la puya meurt). C’est dire si le bonheur de pouvoir observer des puyas bien vivantes est exceptionnel…